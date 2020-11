Campenaerts houdt niet noodzakelijk vast aan plek in WorldTour en geeft stand van zaken

Zien we Victor Campenaerts volgend jaar nog in het wielerpeloton? Laten we hopen van wel. En zal dat dan nog in de WorldTour zijn? Daar hoopt hij zelf natuurlijk wel op, maar als het nodig is, overweegt hij ook om in zee te gaan met een Procontinentale ploeg.

Victor Campenaerts vertelt in HLN hoe de zaken er voor staan. "Er is geen ploeg waar we niet mee gesproken hebben, maar er is nog niks concreet. Sommige ploegen zaten al vol voor wij op zoek gingen, zoals Jumbo-Visma, maar ook met hen is gepraat. Je weet nooit. Er zijn ook Procontinentale ploegen de revue gepasseerd. Op dat niveau zijn er ook meerdere deftige ploegen en de deftigste van allemaal is Alpecin-Fenix."

De WorldTour of niets: dat is het dus niet. "Ik wil heel graag in het WorldTourpeloton blijven, maar als het niet anders kan, laat ik dat los. Ik wil me liever niet omkleden op een strandstoel voor de koers en me wassen met een fles eau de cologne erna, maar als dat nodig is om volgend jaar te overleven, zal ik het misschien toch doen. Ik hoop dat het niet nodig zal zijn."

De vraag is dan wel met welke verloning een eventuele volgende werkgever moet afkomen. "Ik zal het zo zeggen: het sportieve primeert. Ik rijd niet met een sportwagen en heb geen horloge van 50.000 euro zoals sommige collega's, maar ik kan me ook gelukkig voelen zonder veel geld. Het beste scenario zou zijn dat mijn huidige ploeg toch nog verder kan en ik mijn contract kan behouden, maar die kans is heel klein."