Thomas De Gendt kan amper geloven dat het echt gaat lukken: "Ik gaf het 1% kans bij de herstart van het seizoen"

Thomas De Gendt nam dit jaar zowel deel aan de Tour als de Giro. De Vuelta, die kon hij er dan dit jaar niet bijnemen. In 2019 reed hij wel alle drie de grote ronden. Hij stelt wel tot zijn tevredenheid vast dat ook de Vuelta zijn eindbestemming zal bereiken, terwijl dat eerder ook al lukte voor de Tour en de Giro.

Gezien de Covid-situatie was dat vooraf toch allesbehalve evident. "Ik gaf het 1% kans bij de herstart van het seizoen", schrijft De Gendt op Twitter. "Maar dankzij de inspanningen van organisatoren, teams, sponsors en publiek zullen de grote ronden finishen in Parijs, Milaan en Madrid."

I gave it 1% chance for it to happen at the season restart. But thanks to the efforts of organisers, teams, sponsors and public, we will finish the grand tours in Paris, Milan and Madrid. @LeTour @giroditalia @lavuelta it gives me hope that we will have a “normal” season in 2021.