Carapaz beleeft sterk seizoenseinde maar wint de Vuelta niet: "We hebben alles geprobeerd wat we konden"

Met een straffe onderneming op de Covatilla speelde Carapaz in de Vuelta ridder of mis. Het werd dat laatste, maar Carapaz heeft zichzelf weinig te verwijten na een sterk seizoenseinde. De Ecuadoriaan was niet aangeslagen na de voorlaatste rit. Hij bekijkt zijn tweede plaats als een mooie prestatie.

Het was alvast een boeiend gevecht onder de klassementsmannen en dat is wat je als groteronderenner wil beleven. "Ik heb van de rit genoten. Persoonlijk ben ik zeer tevreden met mijn tweede plaats in de Vuelta. Het is een plezier om tweede te eindigen in de Vuelta." Ik ben superblij met mijn seizoen Carapaz benadrukt dus zijn reeds hele mooie verwezenlijking en laat geen ontgoocheling toe. "Ik ben superblij met mijn seizoen en ik denk dat de ploeg ook blij kan zijn met dit seizoen. De ploegmaats knapten veel werk op voor mij, ze probeerden altijd vooraan te blijven. Ze hebben moed getoond." De winnaar van de Giro van 2019 kan deze Ronde van Spanje met opgeheven hoofd uitrijden. "We hebben alles geprobeerd wat we konden", besluit Carapaz.