Jumbo-Visma maakt zich op voor uitdagingen en nodige verbeteringen: "Roglič is een killer op de fiets"

Jumbo-Visma kende een uitmuntend jaar wat de prestaties van de ploeg betreft in de grote ronden. Om in de toekomst over een even sterk collectief te beschikken, mag het zeker niet te veel smaakmakers kwijtspelen. Dat beseft ook George Bennett.

Nadat Jumbo-Visma doorbrak als groterondeploeg in 2019, zette de Nederlandse formatie dit jaar nog een extra stap en stootte het Ineos eigenlijk van de troon. "Op een bepaalde manier hebben we Ineos gekopieerd en nu zullen mensen naar ons kijken en zeggen: 'ok, dit is de toekomst.' Als we de ploeg samen kunnen houden, zullen we het goed blijven doen", zegt Bennett aan Eurosport.

De concurrentie zit ondertussen natuurlijk ook niet stil. Integendeel. "Ik zie ook wel de transfers die ze bij Ineos doen en dan heb je UAE met Pogačar, die moeilijk te verslaan is. Er liggen uitdagen op ons te wachten en we moeten dingen verbeteren, maar daar wil ik nog enkele weken niet aan denken."

Bij Jumbo-Visma zal Roglič de man blijven die het moet afmaken. Wat voor iemand is hij eigenlijk? "Hij is een vriendelijke kerel, maar hij is ook een killer en dat laat hij zien op de fiets. Naast de fiets is hij een gentleman."