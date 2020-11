Lotto-Soudal vindt plekje in de staff voor recent gestopte meesterknecht

Nikolas Maes maakte enkele weken geleden bekand dat hij een punt zet achter zijn wielercarrière. De 34-jarige renner reed in zijn loopbaan voor Topsport Vlaanderen en Deceuninck-Quick-Step. Zijn carrière sloot hij af bij Lotto-Soudal, waar hij nu ook aan het werk gaat.

Want er is een plekje gevonden voor Maes in de technische staff van Lotto-Soudal. Maes wordt mee ploegleider bij de Belgische WorldTour-ploeg. Opvallend, want eind oktober werd ploegleider Frederik WIllems nog de deur gewezen vanwege financiële moeilijkheden bij Lotto-Soudal.

De 34-jarige Maes is blij met de kans die hij gekregen heeft bij de ploeg. "Ik ben me al aan het voorbereiden op een leven na mijn carrière maar deze kans kon ik niet laten liggen. Wielrennen is en zal altijd mijn passie blijven. Ik zal me meer bezighouden met de klassiekers maa rik ben vooral blij dat ik kan samenwerken met de vele jonge talenten die we hebben", klinkt het.

"Het is goed dat we de expertise die we hebben niet verloren laten gaan", reageert sportief directeur John Lelangue. "We doen verder met wat we vorig jaar deden zoals met Maxime Monfort die performance manager werd. Hij heeft veel ervaring en kent het huis goed. Nikolas heeft de afgelopen vier jaar bewezen dat hij onmisbaar kan zijn voor de ploeg", besluit Lelangue.