"Negende uit de Vuelta verlengt voor 2 jaar bij ploeg"

Volgens een Oostenrijkse krant zal Felix Großschartner de komende twee jaar ook bij BORA-Hansgrohe rijden. De Oostenrijker rijdt sinds 2018 voor het Duitse team en zal er dus minstens 5 jaar in loondienst zijn.

Großschartner reed de afgelopen Vuelta nog naar een mooie 9e plaats in het algemene klassement. Hij verzamelde bovendien 5 keer een top-10 plek. In etappe 10 kwam hij met een 2e plaats het dichtste bij een overwinning maar Roglic schudde op de lastige aankomst in Suances iedereen uit het wiel.

De Oostenrijker staat al langer bekend als een degelijke klimmer. In 2019 won hij nog de Presidential Cycling Tour of Turkey, een ronde waar Remco Evenepoel 4e werd.

Ook Buchmann blijft aan boord bij BORA waardoor ze komend jaar nog steeds op dezelfde tandem kunnen rekenen in de grote rondes.