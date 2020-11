Net geen top 10 voor Aleksandr Vlasov in de Vuela: "Het was leuk om de strijd te kunnen aangaan met de beste klimmers"

Aleksandr Vlasov heeft er een goede Vuelta opzitten. De Rus van Astana eindigde op de 11de plaats in het algemeen klassement en in het jongerenklassement eindigde hij op een knappe derde plaats.

Vlasov zal met gemengde gevoelens terugkijken op dit seizoen. Zo was zijn start van dit seizoen goed, maar door ziekte moest hij onder meer opgeven in de Giro. In de Vuelta kreeg hij een nieuwe kans en daar deed de Rus het dus wel goed.

Vlasov zelf is ook tevreden over zijn prestaties in de Vuelta. "Ik vind het leuk dat ik de strijd kon aangaan met de beste klimmers en bij hen kon blijven op de zwaarste beklimmingen. Ik hoop dat ik ooit kan terugkomen met meer ambities. Het is een geweldige wedstrijd en ik ben blij dat ik het heb uitgereden."