Opvallend: Britse renner kondigt aan dat hij ook de komende twee jaar in het peloton te zien zal zijn, maar nog niet duidelijk bij wie hij aan de slag gaat

Alex Dowsett kwam in een filmpje op Youtube met goed nieuws naar buiten. De 32-jarige Brit maakte namelijk zelf het nieuws bekend dat hij ook de komende twee jaar bij de profs te zien zal zijn in het wielrennen. Alleen is het nog niet duidelijk waar hij aan de slag zal gaan. Op dit moment rijdt hij bij Israel Start-Up Nation, maar het is niet duidelijk of het om een contractverlening gaat. Dowsett won dit seizoen nog een etappe in de Giro.