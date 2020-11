Dit was het wegseizoen 2020 (1): Stuyven, Benoot en Devenyns zorgen voor Belgische zeges voor de lockdown

De koersen zijn gereden, alle winnaars bekend. Tijd om terug te blikken op het wegseizoen. Stuyven, Benoot en Devenyns: dat waren de Belgische renners die in de eerste maanden van 2020 al een overwinning konen behalen. Het eerste seizoensdeel ging als volgt.

Nadat de Tour Down Under weer maar eens gewonnen werd door Richie Porte, kondigde zich op 2 februari de eerste eendagskoers op WorldTour-niveau aan. Dat was de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Een koers die alle kanten uit kan: zowel sprinters als vrijbuiters wisten er in het verleden al te winnen. In 2020 werd het een erg zware editie.

Dat speelde in de kaart van Dries Devenyns. Geen veelwinnaar, maar op deze dag reed hij erg sterk en in een sprint met twee bleef hij Ineos-talent Sivakov de baas. Jens Keukeleire eindigde vierde. In de weken nadien begint het coronavirus stilaan de kop op te steken. Het virus treft het wielrennen in de UAE Tour: verschillende renners testen positief en de rittenkoers kan niet uitgereden worden.

TWIJFELS DOOR CORONA

In de laatste etappe van de UAE Tour won Tadej Pogačar op de Jabel Hafeet. Het zou misschien een voorteken zijn van wat later in het jaar nog zou volgen. In elk geval rezen er al heel wat twijfels over de voortzetting van het seizoen toen de Omloop Het Nieuwsblad aanbrak. De opener van het Vlaamse wielerseizoen werd alleszins wel nog afgewerkt.

Dat zorgde er voor dat de gebruikelijke namen een gooi konden doen naar de zege in het Vlaamse wielerseizoen. Wout van Aert maakte zijn comeback in een wegkoers sinds zijn val in de Tour het jaar voordien. Samen met Benoot, Gilbert, Naesen en Van Avermaet zou hij de aankomst bereiken in een groepje geslagenen, op zo'n anderhalve minuut van de winnaar.

Dat was Jasper Stuyven, die al lang zijn eerste grote klassieke zege najoeg, en 'm nu ook beet had. Die weet zich samen met Lampaert te ontdoen van Kragh Andersen in de slotkilometers en wist na een slopende koers ook het sprintje met twee naar zijn hand te zetten. Deze mooie overwinning paken ze Stuyven toch al niet meer af.

Parijs-Nice werd georganiseerd zonder publiek. In de Koers naar de Zon zagen we een sterke Tiesj Benoot. Die was al derde in de openingsetappe van en naar Plaisir. In de zesde etappe naar Apt reed Benoot solo naar de overwinning. Op Valdeblore La Colmiane was Benoot tweede en dat zou ook zijn plek zijn van het klassement. Hij zou 18 seconden te kort komen om Schachmann van de eindzege te houden.

PARIJS-NICE LAATSTE KOERS UIT SEIZOENSDEEL 1

Wel ging Benoot met de groene trui naar huis omdat hij helemaal bovenaan eindigde in het puntenklassement. Het waren toch prijzen om te koesteren, want na Parijs-Nice was het een tijd lang onbegonnen werk om te midden van de coronacrisis nog wielerwedstrijden toe te laten. Ongezien: de koers stopt normaal nooit, maar nu werd het seizoen noodgedwongen stilgelegd voor vier maanden en een half.