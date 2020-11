Groenewegen reageert op maandenlange schorsing: "Zwarte bladzijde in carrière" en "Ik wil een faire sprinter zijn"

Dylan Groenewegen zal nog niet meteen aan de start van een wielerwedstrijd staan. De Nederlander is zoals verwacht effectief voor negen maanden geschorst. Hij weet nu alleszins wel waar hij voor staat en vanaf wanneer die comeback er dan wel kan komen.

Op de site van zijn ploeg komt Groenewegen nog eens terug op die vreselijke crash in de Ronde van Polen. "Het zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière zijn. Ik week van mijn lijn af tijdens de sprint. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn. De gevolgen waren ernstig. Daar ben ik me van bewust en ik hoop dat het een wijze les is voor elke sprinter."

Uiteraard hoopt Groenewegen ook op een volledig herstel voor Fabio Jakobsen. "Ik volg het nieuws van Fabio's herstel van nabij. Ik hoop dat hij er op een dag weer volledig staat." Dat de uitspraak over de sanctie achter de rug is, lucht Groenewegen wel op. "Het afsluiten van de disciplinaire kwestie geeft me duidelijkheid. Het geeft me de kans om weer vooruit te kijken. Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog veraf."

Ik ben blij met de steun die ik krijg

Dat is dus de datum waarop Groenewegen eventueel opnieuw een wielerwedstrijd kan afwerken. "Ik ben blij met de steun die ik krijg van Jumbo-Visma, mijn familie en mijn vrienden. Samen gaan we mentaal en fysiek naar die dag toewerken."