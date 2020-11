Italiaanse topsprinter kon dit seizoen niet winnen: "Ik heb nooit mijn beste niveau gehaald"

Voor Elia Viviani is het een wielerseizoen om snel te vergeten. De Italiaan van Cofidis won dit seizoen namelijk geen enkele wedstrijd. De topsprinter geeft toe dat hij dit seizoen nooit zijn beste niveau heeft gehaald.

Geen enkele zege voor Elia Viviani dit seizoen. Iets wat de Italiaan uiteraard niet gewoon is. In een interview bij La Gazzetta dello Sport geeft de Italiaan toe dat hij teleurgesteld is en dat hij zijn beste niveau niet heeft gehaald.

"Toen ik een neoprof was, had ik ook drie zeges binnengehaald, dus het is logisch dat ik nu teleurgesteld ben. Ik geef toe dat ik nooit mijn beste niveau heb gehaald. Toch had ik ondanks de problemen zeker één keer moeten winnen. Het is nu belangrijk om alles te analyseren", aldus Viviani.