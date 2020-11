Britse wielerbond zet sprintcoach op straat na wangedrag

De Britse wielerbond heeft sprintcoach Kevin Stewart de laan uitgestuurd. Stewart zou zich meermaals schuldig hebben gemaakt aan ernstig wangedrag.

De Britse wielerbond had hem nochtans tegelmatig gewaarschuwd en op de vingers getikt vanwege zijn opgepaste gedrag. Na een onderzoek was er geen fysiek bewijs van het wangedrag van Stewart, al zouden er wel genoeg zaken aan het licht gekomen zijn om hem de laan uit te sturen.

Stewart zelf is zich bewust van zijn daden want hij heeft zich al publiek geëxcuseerd. "Ik realiseer me dat mijn gedrag mijn positie binnen het team onhoudbaar heeft gemaakt", klinkt het in een reactie.

Stewart werkt al lang samen met de Britse wielerbond en had onder meer Jason Kenny onder zijn hoede. Kenny deed mee aan drie Olympische Spelen en behaalde daarin zes medailles.