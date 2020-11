Girowinnaar Geoghegan Hart gaat belangrijke rol spelen tijdens fundraiser om jonge wielrenners te helpen

Nu Tao Geoghegan Hart door zijn winst in de Giro aan bekendheid gewonnen heeft, is hij ook de ideale man om in te zetten voor goede doelen. Het Dave Rayner Gala heeft hem alvast weten te strikken. Het gala, dat normaal in Leeds zou plaatsvinden, gaat wel door in een virtuele vorm.

Dave Rayner was een Britse wielrenner die in 1994 op zijn 27ste overleed na een incident aan een nachtclub. In zijn naam wordt door middel van een gala geld opgehaald voor het goede doel. Door de beperkingen aangaande Covid-19 moet dat dit jaar virtueel gebeuren. VEILING EN DONATIES Het online event zal plaatsvinden op zaterdag 14 november. Tijdens deze avond zullen er verschillende filmpjes van onder meer Tao Geoghegan Hart getoond worden. Er zullen dingen geveild worden en het is ook mogelijk om donaties over te maken aan het Dave Rayner-fonds. Dat fonds ondersteunt jonge wielrenners bij de eerste stappen van hun carrière. Geoghegan Hart heeft daar zelf al profijt uit gehaald. Ook zal namens het fonds een renner van het jaar gekozen worden.