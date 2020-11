Renner van Bora-Hansgrohe staat voor lijdensweg: 'complex knietrauma' vastgesteld

Bij Bora-Hansgrohe is het alle hens aan dek om na zijn valpartij in de Ronde van Spanje de Australiër Jay McCarthy van de beste zorgen te voorzien. Zijn crash in de Vuelta laat immers ernstige sporen na. McCarthy blijft met een zware knieblessure achter.

McCarthy kwam ten val tijdens de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Het bleek meteen ernstig te zijn, want hij zou de rit niet meer uitrijden. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe laat weten dat de renner inmiddels naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland is overgebracht. OPERATIE UITGEVOERD Dat gebeurt natuurlijk niet als het niet noodzakelijk is. Daar is hij onder het mes gegaan voor wat het team een 'complex knietrauma' noemt. Zijn situatie zou van dag tot dag opgevolgd worden. Bora-Hansgrohe verzekert ook dat McCarthy de best mogelijke zorgen krijgt. Afwachten dus maar hoe zijn toestand evolueert. "Ik ben dankbaar voor de steun die ik van iedereen krijg", reageert McCarthy. "Nu concentreer ik mij op mijn herstel."