Van Aert kreeg schitterend nieuws aan telefoon: "Eddy Merckx belde me op om te zeggen dat ik award gewonnen had"

Het is wellicht pas de eerste in een lange rij onderscheidingen voor Wout van Aert, maar dat hem de Nationale Trofee voor Sportverdienste werd toegewezen moet zeker deugd doen. Omdat een atleet die trofee maar één keer in zijn carrière kan winnen. En omdat Eddy Merckx het nieuws overmaakte.

Uitgerekend Eddy Merckx die je zo'n boodschap brengt: daar sta je wel even van te kijken. "Eddy Merckx heeft me opgebeld om te zeggen dat ik de award gewonnen had", meldt Wout van Aert op de Twitteraccount van Jumbo-Visma. "Het is een hele speciale prijs, omdat je die maar één keer in je carrière kan winnen."

Dat maakt de Nationale Trofee voor Sportverdienste inderdaad eens zo mooi. Het is dan puur op basis van de sportieve prestaties die je geleverd hebt. "Het is natuurlijk heel leuk om een award zoals deze te winnen en om verkozen te worden door een jury met veel sportlegenden. Het is een geweldige beloning voor mijn seizoen."