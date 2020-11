Wout van Aert heeft voormalig wereldkampioene moed ingesproken na haar zware val: "Dat heeft me hoop gegeven"

Niemand die beter weet dan Wout van Aert wat een zware valpartij met je kan doen. Hij maakte het immers zelf mee vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. Wie ook het slachtoffer werd van een ongelukkige valpartij, is Chloé Dygert. Van Aert heeft met haar gesproken.

Chloé Dygert kroonde zich in 2019 op overtuigende wijze wereldkampioen tijdrijden en leek dit jaar op weg naar een tweede wereldtitel op rij. Tot ze in een bocht over de vangrails duikelde. Einde wedstrijd was het voor haar. In plaats van een nieuwe wereldtitel kreeg ze een lange revalidatie op haar bord.

Onder meer een gesprek met Van Aert heeft haar opgemonterd. "Ik heb contact opgenomen met Wout van Aert. Het deed deugd om met hem te praten. Zijn crash was zelfs nog zwaarder dan die van mij. Hij had nog meer problemen met zijn pezen en moest zelfs een tweede keer geopereerd woren", vertelt de Amerikaanse aan The Wall Street Journal.

De veerkracht van Van Aert is voor Dygert ook een vorm van motivatie. "Om te horen hoe zijn herstel is verlopen, hoe lang het geduurd heeft en hoe hij met alles is omgegaan: dat heeft me hoop gegeven. Kijk maar eens waar hij nu staat." Dygert hoopt natuurlijk dat ook zij weer net als Van Aert helemaal kan terugkeren naar de top van het internationale wielrennen.