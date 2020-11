Eendagskoers met Groenewegen als laatste winnaar meldt tweede afgelasting op rij

Het was de laatste wedstrijd van Dylan Groenewegen in 2019. De rappe man van Jumbo-Visma spurtte in Neeltje Jans sneller dan Elia Viviani en Arvid de Kleijn. Het was de voorlopig laatste editie van de Tacx Pro Classic, een eendagskoers door Zeeland.

Dit jaar is de Tacx Pro Classic niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus. Hoewel het nog meer dan een half jaar is tot de voorziene datum, gaat nu ook al een streep door de editie van 2021. Ook in juni van volgend jaar zal het vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn om de wedstrijd te organiseren. SPAAK IN DE WIELEN Dat heeft de organisatie in een persbericht laten weten. "Het coronavirus heeft een spaak in ons wiel gestoken", klinkt het in de mededeling. De organisatie wijst er op door het virus over onvoldoende expertise, mankracht en financiën te beschikken. De eerstvolgende editie schuift dus weer een jaar op. Als de Tacx Pro Classic in 2022 wel kan doorgaan, zou dat dus voor het eerst in drie jaar zijn.