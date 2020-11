OFFICIEEL: voormalig Omloop-winnaar Michael Valgren heeft nieuwe ploeg

In 2019 ging Valgren voor Dimension Data rijden, wat dan in 2020 NTT werd. Door het afhaken van hoofdsponsor NTT kwam hij voor 2021 zonder ploeg te zitten. Hij moest dus sowieso op zoek naar een nieuwe werkgever en die heeft hij met EF Pro Cycling nu gevonden.

Valgren kan daar zowat de vervanger worden van Sep Vanmarcke. Valgren heeft zich immers ook al bewezen in de klassieke wedstrijden. Vooral in 2018, het jaar dat hij de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race won, en ook nog eens vierde werd in de Ronde van Vlaanderen.

The team is proud to welcome its newest member – @MichaelValgren! Since turning pro at 19, he's won the Danish National Championships, the Amstel Gold Race, Omloop Het Nieuwsblad, and has competed in 6 Tour de Frances 🤯 🙌



