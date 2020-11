Renners die in 2019 op pensioen gingen, moeten tot 2022 wachten op uitkering van CPA

De rennersvakbond CPA is met een plan gekomen om elke renner die met pensioen ging in 2019 tegen 2022 hun uitkering te betalen. Eerder was bekendgemaakt dat er niet genoeg geld was bij de CPA.

Renners die op pensioen gaan, krijgen 12.500 euro uit het solidariteitsfonds van de CPA. Maar de renners die in 2019 op pensioen gingen hadden slechts tussen de 3.000 en de 5.000 euro gekregen. De CPA legt de schuld vooral bij corona waardoor ze geen inkomsten kregen van wedstrijdorganisaties. 'Idealiter' zouden er zo'n 45 renners per jaar op pensioen kunnen gaan om alles te blijven betalen, maar in 2019 waren het maar liefst 69 renners die hun fiets aan de kant zetten. Nieuw systeem De huidige problemen hebben de mensen van de CPA ook aan het denken gezet. Binnenkort krijgen de renners geen vast bedrag meer. Je moest vroeger als renner minstens 5 jaar prof zijn om de 12.500 euro op te strijken, nu zal het afhangen van je volledige carrière en de resultaten die je behaalde. Ook of je in loondienst was bij een WorldTour-ploeg of een procontinentale zal mee in rekenschap worden gehouden.