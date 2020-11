Naast Bakelants verlengde nog andere Belg bij Circus-Wanty Gobert: "Ploegleiding weet dat ik dankbaar ben"

Circus-Wanty Gobert kondigde vrijdag de contractverlengingen van twee renners aan: Jan Bakelants en Tom Devriendt hebben bijgetekend. De overeenkomst met Bakelants springt in het oog, maar voor Devriendt is dat nieuwe contract natuurlijk even belangrijk.

Zeker in zijn situatie, want Devriendt was de voorbije maanden op de sukkel met de knie. Onder meer de Antwerp Port Epic, het BK en Parijs-Tours kon hij niet uitrijden. "Mijn knieproblemen hebben me het moeilijk gemaakt in het tweede deel van het seizoen", erkent Devriendt.

Ik voel me enorm goed in dit team

Gelukkig heeft hij ook al de mooiere aspecten van het wielrennen meegemaakt. "Mijn resultaten in het voorjaar, mijn toewijding voor het teamwerk en mijn overwinning in de Ronde van Oostenrijk van vorig jaar gaven me voldoende vertrouwen om goed te blijven werken. De ploegleiding weet dat ik hen dankbaar ben voor hun vertrouwen, maar ik wil het toch nog even benadrukken. Ik voel me enorm goed in dit team."

Kans grote ronde te rijden is fantastische compensatie

Devriendt is vooral een nuttige pion in dienst van anderen. "De knechtenrol ligt me, en ik ben tevreden dat ik af en toe de vrijheid krijg om mijn eigen kans te gaan. Dit zal de komende jaren misschien veranderen, maar de kans om een grote ronde of andere mooie koersen te rijden is een fantastische compensatie."

Ook voor hem zal het een uitdaging zijn om de stap naar de WorldTour te zetten en zijn mannetje te staan tussen de wereldtoppers. "Het wordt niet vanzelfsprekend om een heel seizoen op het hoogste niveau te koersen, ik ben dus alvast beginnen trainen."