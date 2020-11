Gerben Thijssen zal zich ook de komende jaren in de massasprints laten zien: "Het is mijn toekomst"

Gerben Thijssen heeft dit seizoen indruk gemaakt. Hij liet mooie dingen zien in de Vuelta en zijn beste prestatie was een tweede plaats. Thijssen wil zich dan ook de komende seizoenen toeleggen op de massasprints.

Gerben Thijssen had een interview met Sporza. Daarin had hij het onder meer over de Vuelta. "Ik kan tevreden terugkijken, maar het is jammer dat ik de Vuelta niet heb kunnen uitrijden. Het ging gewoon niet meer", vertelde Thijssen.

De jonge Belg werd meteen tweede in een etappe in de Vuelta en hij wil zich ook in de toekomst laten zien in de massasprints. "Ik toonde misschien nog iets te veel respect. Vroeger wilde ik meer een klassieke renner worden, maar de massasprints zijn mijn toekomst", aldus onze landgenoot.