Opvallend: Italiaan van Trek-Segafredo werd geopereerd aan zijn neus om zijn ademhaling te verbeteren

Voor Giulio Ciccone werd het een seizoen om snel te vergeten. De Italiaan won in het begin van het seizoen nog wel de Trofeo Laigueglia, maar door een positieve coronatest kwam hij sinds de heropstart van het wielerseizoen weinig in het stuk voor.

Giulio Ciccone was vorig seizoen zeer sterk en dit seizoen wilde de Italiaan het maar al te graag herhalen. Hij won de Trofeo Laigueglia en werd vijfde in de Ronde van Lombardije, maar na een coronabesmetting zou hij dit seizoen niet meer de oude worden. Zo moest hij onder meer opgeven in de Giro.

Volgend seizoen wil hij opnieuw beter doen en daarom heeft Ciccone al één opvallende keuze gemaakt. Zo werd hij geopereerd aan zijn neus. Volgens Cyclingnews had hij een afwijkend neustussenschot en daar is hij nu aan geopereerd om zijn ademhaling te verbeteren.