Coronabesmetting is spelbreker: uitdager Campenaerts kan zich nog even niet aan werelduurrecordpoging wagen

Het werelduurrecord van Victor Campenaerts zal dit jaar wellicht niet meer in het gedrang komen. Wel is er helaas iets ergers aan de hand: Alex Dowsett heeft positief getest op Covid-19. Hij was van plan een poging te doen om het record van Campenaerts te breken.

De werelduurrecordpoging van Alex Dowsett stond gepland op 12 december. De Brit van Israel Start-Up Nation was aan het eind van het seizoen nog goed in vorm. Dat bewees hij door op tien oktober solo naar een ritzege te rijden in de Giro in de etappe met aankomst in Vieste. Hij werd dus gezien als een te duchten uitdager voor Victor Campenaerts. In een mededeling van de UCI kondigt Dowsett nu aan dat hij zijn werelduurrecordpoging uitstelt omdat hij het coronavirus heeft opgelopen. "Mijn gezondheid gaat boven alles", zegt Dowsett terecht. WERELDUURRECORDPOGING UITGESTELD NAAR 2021 Zijn plannen om het werelduurrecorfd van Campenaerts aan te vallen blijven wel intact. Die zullen wel pas in 2021 uitgevoerd kunnen worden.