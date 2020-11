Johan Museeuw doet persoonlijke anekdote uit de doeken: "Tijdens Ronde van Frankrijk intiem geweest, sindsdien..."

Johan Museeuw heeft een verhaal uit zijn persoonlijk leven uit de doeken gedaan. De wielerkampioen van weleer was te zien in het VTM-programma 'Latem leven'. Daarin ging het al eens over het leven na en naast de koers en Museeuw praatte daar openlijk over.

Onder andere over wat hij nu nog de mensen die hij op sleeptouw neemt wil bijbrengen. "Mijn bedrijf noemt Museeuw Cycling Experience. Dat is wat ik wil geven aan de mensen: experiences. Fietsen, een beetje cultuur, 's avonds een lekker glaasje wijn. Beetje degusteren." Een glaasje wijn, dat kan er dan wel af? "Seks mag niet, maar een glas drinken mag", lachte Museeuw.

Dat bracht hem bij een andere 'experience' die hij wel wou delen. "In de Ronde van Frankrijk in de jaren '90 was mijn vrouw afgekomen naar de Tour. Het was rustdag. Ik had mijn vrouw naar boven laten brengen en ben daar normaal intiem geweest. 's Anderendaags een zware rit richting Spanje. Vlag naar beneden en de eerste die lost: ik", moest Museeuw bekennen.

TWEE SECONDEN BINNEN TIJD

Het was die dag flirten met de opgave in de Tour. "Ik heb heel de dag alleen gereden en was nog net twee seconden binnen tijd. Sindsdien heb ik tijdens de koers of tijdens een ronde nooit meer intiem geweest."