Officieel: Deceuninck-Quick-Step kondigt nieuwe transfer aan en neemt Giro-ritwinnaar over van CCC Team

Deceuninck-Quick-Step heeft een nieuwe transfer aangekondigd. Ze hebben Josef Cerny weggehaald bij CCC Team. De ploeg houdt het voor bekeken en dus werd Cerny een vrije renner.

Bij Deceuninck-Quick-Step hebben ze nog een opportuniteit gegrepen met het oog op het komende seizoen. De wielerploeg heeft namelijk Josef Cerny officieel voorgesteld. De Tsjech tekende een contract voor één seizoen.

Cerny won dit seizoen een rit in de Giro en hij is zeer tevreden met deze kans. "Ik ben zeer blij dat ik bij de Wolfpack kan rijden volgend seizoen. Het was voor iedereen een moeilijk seizoen, maar ik kijk ernaar uit om voor één van de beste ploegen in het peloton te rijden."