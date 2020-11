Beweging voor geloofwaardig wielrennen maakt zich zorgen na het zien van de dopingcijfers uit 2020

Elk jaar maakt het MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, de toestand van de strijd tegen doping in de koers op. Dat doet het door de cijfers van dopingzaken te vergelijken met andere sporten. Die cijfers stemmen het MPCC dit jaar niet meteen optimistisch.

Nochtans waren er dit jaar slechts 12 dopingzaken in het wielrennen. Daar staat tegenover dat er natuurlijk ook een pak minder getest is. "De pandemie was een serieus obstakel in de strijd tegen doping dit jaar. Het WADA heeft toegegeven dat de pandemie gaten in antidopingprogramma's gecreëerd heeft in verschillende landen. Het CADF heeft bekend dat in twee maanden het aantal afgenomen tests buiten competitie gedaald is met 90%."

DICHT BIJ DATA VAN 5 JAAR GELEDEN

Daar dient dus ook rekening mee gehouden te worden bij het trekken van enige conclusies, redeneert het MPCC. "Logisch dus dat over alle sporten heen minder zaken geregistreerd werden dan vorige jaren", klinkt het in de mededeling van de beweging. "In het wielrennen waren er een dozijn dopingzaken, minder dan op hetzelfde moment vorig jaar, maar nog altijd dicht bij de data van vijf jaar geleden."

Vooral dat laatste zorgt ervoor dat er nog geen ruimte is voor hoerastemming. "Gezien het lage aantal tests in 2020, is dit een reden tot ongerustheid voor het MPCC."