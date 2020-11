Bobby Julich verklaart beruchte motorrit door Italië: "Je zult begrijpen hoe idioot het is om Froome van iets te verdenken"

Bij een intern onderzoek naar dokter Freeman in 2012 is de naam van Chris Froome gevallen bij één van de gesprekken. Het was Shane Sutton die zijn naam noemde, maar hem nergens van beschuldigde. Wel was Sutton bezorgd over een motorrit van Froome doorheen Italië en zijn relatie met Bobby Julich.

Bobby Julich, naast voormalig wielrenner ook ex-coach bij Team Sky, heeft een eenvoudige verklaring voor die rit. "Als ik het je vertel, zul je begrijpen hoe idioot het is om Froome van iets te verdenken", stak Julich van wal in zijn gesprek met een reporter van The Times. "Het was begin 2011 en Chris was een jonge renner die in Italië leefde."

Dat zou echter niet zo blijven. "Ik woonde in Monaco, waar ik samen met Richie Porte trainde. Chris contacteerde me om te zeggen dat hij alles verkocht en verhuisde naar Monaco om met mij samen te werken. Hij bracht alles over via een truck en reed met zijn motor langs de kustwegen tot in Monaco. Ik geloof niet dat hij ooit nog op die motor gereden heeft."

KRITIEK OP FREEMAN

En meer viel er klaarblijkelijk niet over te vertellen. Julich gaf wel nog kritiek op dokter Freeman, die volgens hem te weinig aandacht besteed aan Froome omdat die toen nog niet één van de toprenners van Team Sky was.