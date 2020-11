Contractverlengingen: voormalig Franse kampioen tekent dan toch bij, Gogl blijft net als Campenaerts bij Qhubeka

Heel wat renners blijven op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen. Als er een contractverlenging in de bus valt, is de opluchting dan groot. Dat is het geval bij Anthony Roux en Michael Gogl. Deze twee renners blijven bij respectievelijk Groupama-FDJ en Qhubeka ASSOS.

De 33-jarige Anthony Roux was lange tijd niet zeker of hij wel nog op een extra verbintenis kon rekenen. In 2018 werd hij nog Frans kampioen, maar door zijn aflopende contract oogde de toekomst toch maar onzeker. Roux en Groupama-FDJ zijn er dan uitgeraakt en gaan nog een jaar met mekaar door. Le Champion de France 2018 Anthony Roux vivra en 2021 sa quatorzième saison sous nos couleurs. Il prolonge pour une année supplémentaire. pic.twitter.com/MSjVT7ckpt — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) November 20, 2020 Qhubeka ASSOS is de nieuwe naam van de ploeg die we dit seizoen kenden als Team NTT. Kort nadat de doorstart via deze naam bekendgemaakt werd, kondigde Victor Campenaerts aan dat hij zou blijven. Inmiddels heeft Michael Gogl hetzelfde gedaan. De Oostenrijker verklapte aan Radsport-News dat hij in 2021 voor Qhubeka zou rijden. Hij blijft dus de ploegmaat van Victor Campenaerts.