De wereldkampioen tijdrijden geraakt maar niet af van corona: "Wie regels niet volgt zou het zelf eens moeten ervaren"

Toen hij de wereldtitel tijdrijden veroverde, was het nog lachen. Weliswaar mét mondmasker. Nu is het wat anders. Filippo Ganna zit al twee weken in quarantaine nadat hij positief testte op Covid-19. Het einde van de tunnel is voor hem nog niet in zicht.

Waar anderen er sneller van af geraken, zit Ganna twee weken na zjin positieve test nog steeds in quarantaine. De renner vertelt hierover bij Tuttobiciweb. "We hopen zo snel mogelijk negatief te testen. En dat het virus geen sporen nalaat. Zodra ik me beter voel, zal ik me laten onderzoeken, vooraleer ik opnieuw ga trainen. Je weet maar nooit." DRIE DAGEN HOGE KOORTS Absolute voorzichtigheid is dus geboden, ook in het herstel. Ganna is ook echt ziek geweest door het virus. "Ik had drie dagen hoge koorts. De medicatie hiervoor hielp niet. Ik had ook de typische griepsymptomen. Een week lang kon ik ook niets ruiken of proeven. Voor zij die maar sceptisch staan tegenover het coronavirus en de schade die de pandemie aanbrengt, heeft Ganna niet veel begrip. "Wie blijft weigeren om de ernst van dit virus in te zien of de regels niet volgt, zou het zelf eens moeten ervaren."