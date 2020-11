Nieuwe bondscoach wil met Van Aert en Evenepoel meteen voor goud gaan: "Fijn vertrouwen van Wout te krijgen"

De bondscoach uit het veld is nu ook de bondscoach op de weg. Die moet proberen om met Van Aert en Evenepoel te scoren in de kampioenschappen en wie weet ook de Spelen in 2021. Sven Vanthourenhout kent Van Aert natuurlijk al goed uit de cross. Dat is mooi meegenomen.

Vanthourenhout werd al langer genoemd als mogelijke opvolger van Verbrugghe en nu is het dus zover. "Ik had het toch niet verwacht", reageert hij bij Sporza. "Ik had misschien een stapje voor op externe kandidaten want ik ken het huis door en door. De werking binnen een federatie is toch anders dan bij een WorldTour-ploeg."

Wout van Aert liet op Twitter meteen weten dat hij verheugd was over de aanstelling van Vanthourenhout. "Ik heb heel vaak contact met Wout. Hij komt ook uit het veldrijden en die samenwerking is altijd optimaal verlopen. Hij kent mij en hij weet hoe ik werk. Het is fijn om zijn vertrouwen te krijgen."

COMBINATIE VELD-WEG PLUSPUNT

Vanthourenhout zal dus bondscoach zijn voor het veldrijden én het wegwielrennen. Dat is niet te veel van het goeie, oordeelt hij zelf. "Het is zelfs een pluspunt. Er zijn toch een aantal veldrijders die regelmatig de oversteek maken, en met succes. Ik zal wel een goeie agenda moeten bijhouden want ik wil het veldrijden zeker niet uit het oog verliezen."

De ambities voor op de weg zijn in elk geval groot. "We hebben twee wereldtoppers met Wout van Aert en Remco Evenepoel. Ik hoop dat er voor beiden - ondersteund door een sterk Belgisch blok - ergens een gouden plak inzit, op de Spelen of op het WK."