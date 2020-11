OFFICIEEL: Belgisch talent van Lotto gaat nog jaartje rijpen bij Sunweb om dan stap naar de profs te zetten

De ploegbus van Lotto inruilen voor die van Sunweb: Tiesj Benoot deed het hem al voor. Nu maakt ook Henri Vandenabeele diezelfde beweging. Vandenabeele reed nog niet bij de WorldTour-ploeg van Lotto, wel bij de U23. In 2021 komt hij in de beloftenploeg van Sunweb terecht.

De 20-jarige Vandenabeele was in 2020 één van de revelaties bij de beloften. Hij reed een sterke Tour de Savoie Mont Blanc en breidde daar een tweede plaats in de Baby Giro aan. In de Ronde van de Isard eindigde Vandenabeele opnieuw tweede, maar won hij ook een etappe.

IN 2022 DROOM WAARMAKEN

Hij heeft zijn potentieel als klimmer en ronderenner dus al meer dan belicht. Daardoor versierde hij dus ook deze overstap naar Sunweb. "Ik wil nog één jaar als U23 rijden om daarna mijn droom waar te maken en prof te worden. Me ontwikkelen in de grotere rittenkoersen zal mijn grootste doel zijn", zegt Vandenabeele.

Sunweb kondigde ook nog de contractverlenging van de belofte Tim Naberman en de komst van de Brit Oscar Onley aan. Zij zullen dus ook deel uitmaken van het Development Program. In tegenstelling tot met Vandenabeele zijn met hen nog geen afspraken gemaakt over een profcontract.