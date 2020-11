Ritwinnaar op de Col de la Loze maar nog altijd geen ploeg voor 2021: "Kans is fifty-fifty"

Tijdens de afgelopen Ronde van Frankrijk toonde Miguel Angel Lopez dat hij een van de betere klimmers ter wereld is door de etappe met aankomst op de Col de la Loze te winnen, voor Roglic en Pogacar. Maar een contract voor 2021 heeft de Colombiaan voorlopig nog niet.

De 26-jarige Colombiaan eindigde 6e in de afgelopen Ronde van Frankrijk maar behaalde in 2018 tweemaal een bronzen medaille in de Giro en de Vuelta. Hij won in het verleden ook al het algemene klassement in de Ronde van Catalonië en in de Ronde van Zwitserland.

Zijn contract bij Astana loopt af maar eind november heeft hij nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden. Eerst werd gedacht dat AG2R zijn volgende ploeg zou zijn. De Franse formatie heeft er met Citroën namelijk een kapitaalkrachtige sponsor bijgekregen.

Team Movistar

Maar Eusebio Unzué, teammanager van Team Movistar, liet aan Bici.Pro weten dat zij het ook wel zien zitten om Lopez binnen te halen. "De kansen zijn voorlopig fifty-fifty. We zijn zeer geïnteresseerd in Lopez, de komende week zullen we meer te weten komen", klinkt het.

Bij Movistar kunnen ze wel een extra kopman gebruiken naast Enric Mas. Alejandro Valverde wordt elke dag ouder en voor Soler is het behalen van etappes het hoogst haalbare.