Tao Geoghegan Hart leverde een van de beste prestaties ooit bij INEOS

Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart was te gast op het YouTube-kanaal van Watford-doelman Ben Foster. Daar vertelde hij nogmaals het verhaal van zijn Giro en bekende hij dat zijn overwinning een van de beste prestaties leverde van het Ineos-tijdperk.

De Giro begon met enkele kleppers maar die vielen al snel uit: Thomas, Yates, Kruisijk... waardoor Hart en Hindley plots voor de eindzege konden strijden. Maar de mindere namen leverden absoluut geen mindere prestatie af, dat weten de renners zelf ook.

"In de etappe die ik won en waar Hindley op kop aan het rijden was, reed ik 30 minuten lang aan 440 watt op de slotkbeklimming. Dat was een enorm snelle dag", kijkt Hart terug.

Dat zijn waardes van een toprenner en dat beseffen ze ook bij Ineos. "De ploegbaas kwam op een gegeven moment naar mij en zei me dat ik tijdens een bepaalde etappe wattages geleverd had die bij de beste horen van het Ineos (en Sky)-tijdperk. Die woorden hadden zo'n grote impact op mij, ik begon op een ander niveau in mezelf te geloven", klinkt het.