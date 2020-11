Egan Bernal kampt al langer met rugproblemen: "Ik heb daar altijd al pijn gehad"

Het is een seizoen om snel te vergeten voor Egan Bernal. De Colombiaan had alles op de Tour de France gezet, maar rugklachten hebben ervoor gezorgd dat hij moest opgeven. De klassementsrenner heeft nu uitgelegd dat hij al langer last heeft van zijn rug.

Rugklachten hebben er mee voor gezorgd dat Egan Bernal dit seizoen niet kon strijden voor zijn tweede eindoverwinning in de Tour de France. De Colombiaan moest opgeven in de 17de etappe en daarna kwam hij niet meer in actie dit seizoen.

Egan Bernal geeft meer uitleg over zijn blessure bij Signal Colombia. "Ik heb daar altijd al pijn gehad. Toen ik voor het eerst de Tour reed, toen ik de Tour won, toen ik nog aan het mountainbiken was. Het is gecompliceerd, maar we werken hard zodat ik volgend seizoen terug op het niveau kan rijden dat ik wil bereiken", aldus Bernal.