Oud-algemeen directeur van de Tour de France is overleden

Treurig nieuws uit de wielerwereld: Jean-Pierre Carenso is overleden. Carenso was van 1988 tot 1994 algemeen directeur van de Tour de France.

De Twitterpagina van de Tour de France kwam deze middag met treurig nieuws. Jean-Pierre Carenso zou namelijk overleden zijn. Carenso was in het verleden een belangrijke man voor de grote ronde, want van 1988 tot 1994 was hij algemeen directeur van de Tour de France. Jean-Pierre Carenso werd 86 jaar oud.