Officieel: Qhubeka Assos kan volgend seizoen rekenen op Europees kampioen

Giacomo Nizzolo heeft er een goed seizoen opzitten. Zo werd de sprinter onder meer Europees kampioen, Italiaans kampioen en won hij een rit in Parijs-Nice. In de Tour de France eindigde hij in de derde etappe op de derde plaats.

Qhubeka Assos wil dus graag met hem verder en de wielerploeg heeft deze namiddag het nieuws bekendgemaakt dat Nizzolo zijn contract heeft verlengd. De Italiaan tekende bij voor één extra seizoen.

