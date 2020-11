Pauwels Sauzen-Bingoal gaat coronatests anders aanpakken dan Telenet Baloise Lions: "Renners moeten in rust toeleven naar een wedstrijd"

Het coronaprotocol is aangepast voor de veldrijders. Zo moeten ze vanaf volgend weekend negatief testen om mee te mogen doen aan een wedstrijd. Pauwels Sauzen-Bingoal en Telenet Baloise Lions zullen het op een verschillende manier aanpakken.

Volgens Sporza zullen ze bij Telenet Baloise Lions op de weg naar de cross of in de buurt van de wedstrijd de coronatests organiseren in een gesloten ruimte. Zo kunnen de renners van de ploeg passeren en zich laten testen.

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal gaan ze het anders doen. Jurgen Mettepenningen legde bij Sporza uit dat ze het niet op de dag van de cross zullen doen. "Als het op de dag van de cross zelf is, zouden de renners er alleen maar nerveus van worden. Renners moeten in rust toeleven naar een wedstrijd. Er zijn vaste testdagen en dan moeten iedereen langs bij hun dokters", aldus de teambaas.