Pauwels Sauzen na Merksem: "Foto om in te kaderen" en "Sprongen 3 jaar geleden gat in de lucht bij podiumplaats"

Het is het plaatje waar elke ploegleiding van droomt en Pauwels Sauzen-Bingoal maakte het mee in Merksem: een podium dat volledig bestaat uit renners van de eigen ploeg. Met Michael Vanthourenhout op één, Eli Iserbyt op twee en Laurens Sweeck op drie was de suprematie compleet.

Een foto om in te kaderen. Zo omschreef Jurgen Mettepenningen de bovenstaande afbeelding, met zijn drie renners op dat podium, op Twitter. "Wat een ploeg", klonk het nog. "Proficat Michael Vanthourenhout met uw prachtige overwinning. Proficat Eli Iserbyt en Laurens Sweeck met jullie podiumplaats."

Foto om in te kaderen 😊👍 wat een ploeg ❤️🖤 proficiat @vth_michael met uw prachtige overwinning 💪 proficiat @IserbytEli @LaurensSweeck met jullie podiumplaats 👊 #TopTeam https://t.co/ENnVDZ9atY — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) November 22, 2020

Gianni Meersman stond even stil bij de evolutie die Pauwels Sauzen-Bingoal de voorbije jaren heeft meegemaakt. "Zo'n drie jaar geleden sprongen we een gat in de lucht bij een podiumplaats." Dan is het wel bijzonder om in 2020 in Merksem het volledige podium in te palmen. "Dikke proficiat aan iedereen die bij de ploeg betrokken is."