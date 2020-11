Qhubeka Assos kan op heel wat interesse rekenen: "Een lijst met 100 namen die deel willen uitmaken van deze ploeg"

NTT Pro Cycling gaat volgend seizoen door onder een nieuwe naam. De wielerploeg krijgt de naam Qhubeka Assos en ze zijn nog volop bezig met versterkingen te zoeken voor volgend seizoen. Toch zouden er heel wat namen geïnteresseerd zijn om voor de ploeg te werken.

Lars Michaelsen, sportief directeur bij Qhubeka Assos, gaf meer uitleg in een interview bij Cyclingnews. "De laatste weken was het erg druk. Heel wat agenten hebben mij en Douglas gecontacteerd. Ik heb een lijst van 100 namen die deel willen uitmaken van deze ploeg", aldus Michaelsen.

Michaelsen wil met de ploeg op verschillende fronten meedoen voor de overwinningen. "We moeten ervoor zorgen dat we genoeg diepte hebben voor de drie grote rondes. Daarnaast willen we competitief zijn in de klassiekers."