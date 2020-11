Zeven(!) contractverlengingen bij Astana: onder meer Luis León Sánchez tekent bij

Bij Astana hebben ze werk gemaakt van de ploeg voor volgend seizoen. Zo heeft de ploeg deze ochtend bekendgemaakt dat zeven renners een nieuw contract hebben gekregen voor één extra jaar. Het is een mix van ervaren renners en jonge talenten.

De grootste namen die een nieuw contract hebben gekregen, zijn Luis León Sánchez, Ion Izagirre en Gorka Izagirre. Ook Manuele Boaro, Davide Martinelli, Rodrigo Contreras en Jonas Gregaard blijven volgend seizoen voor de wielerploeg rijden.

