Circus-Wanty Gobert legt uit waarom het Nizzolo en Aru niet ging halen en is al half rond met selectie voor Giro

Circus-Wanty Gobert zet de stap naar de WorldTour met drie taliaanse renners. Ook Nizzolo en Aru, twee grote namen uit Italië, stonden op de radar. Geen van die twee zullen bij de ploeg belanden. Jean-François Bourlart geeft hiervoor de verklaring.

De teammanager van Circus-Wanty Gobert bekent bij Cyclingpro wel dat het team zich stevig zal richten op Italiaanse koersen. "We gaan met goede ambities van start in de Italiaanse wedstrijden, waarin we WorldTour-punten willen halen."

MEINTJES ZEKER NAAR DE TOUR

De grootste Italiaanse koers is natuurlijk de Giro. Vier van de acht plaatsjes voor de Giro-selectie zijn eigenlijk al verdeeld. Die gaan naar de Italianen Pasqualon, Petili en Rota en de Tsjech Hirt. Aangezien die laatste op de Giro mag mikken, zal Meintjes uitgespeeld worden in de Tour.

Meintjes is alvast een mooie naam die Circus-Wanty Gobert wist te strikken. Ook voor Nizzolo en Aru, nog grotere namen, had het ergens wel interesse. "Voor Nizzolo was te weinig budget en voor het profiel Aru waren er al renners binnen de ploeg. Meer Italiaanse renners komen er nu waarschijnlijk ook niet meer."