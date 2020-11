EF Pro Cycling strikt renner die in Vuelta-tijdrit nog verbaasde en ei zo na Roglič vloerde

Barta behoort niet tot het kransje van de bekendste renners, maar verbaasde in tijdrit naar Mirador de Ézaro vriend en vijand. De ene specialist na de andere beet zijn tanden stuk op zijn tijd. Zelfs Primož Roglič moest alles uit de kast halen en was aan de streep welgeteld één seconde sneller.

Met zijn 24 lentes heeft Barta nog wel enkele goede jaren voor zich waarin hij enkel nog beter gaat worden. Bij EF Pro Cycling hadden ze begrepen dat hij wel eens een goede aanwinst zou kunnen zijn. Tejay van Garderen, een renner naar wie Barta opkijkt, heeft alvast gezegd uit te kijken naar diens komst.

"Will Barta has lots of talent and will make an awesome addition to the team.” - Tejay van Garderen



Couldn't agree more, Tejay. Excited to see what 2021 brings for Will. Get to know our newest teammate: https://t.co/IeeLe08pn2