Arkéa-Samsic laat de van dopinggebruik betichte Nairo Quintana niet vallen: "Tenzij ze een bewijs tegen hem vinden"

Enkele maanden geleden, al na zijn laatste koers uit 2020, is Nairo Quintana in opspraak gekomen voor mogelijk dopinggebruik. Net als zijn broer Dayer. Het stelt ook hun ploeg Arkéa-Samsic in een lastig parket. De Franse formatie laat de renners alleszins niet vallen.

Emmanuel Hubert, teammanager van Arkéa-Samsic, legt in de krant Ouest-France uit hoe het is om met deze situatie om te gaan. "Het is niet aangenaam om mee te leven. Je vraagt je af waarom. Zelfs de atleten, Nairo en Dayer, begrijpen het niet." Heel veel weten ze bij de ploeg over het dossier ook niet en dus wachten ze gewoon af. "Ik vraag dat het gerecht zijn werk doet, op de ene manier of de andere." Eén ding is zeker: Arkéa-Samsic vat het seizoen 2021 aan mét Nairo Quintana, bevestigt Hubert. "Tenzij ze een bewijs tegen hem vinden."