Belgische bond werkt mee aan de 'Beneliga': grootste virtuele competitie van de Benelux

U herinnert zich ongetwijfeld nog De Ronde2020 of andere vormen van het virtuele competities tijdens de lockdown. Er is een nieuw project op poten gezet dat het virtuele wielrenner weer in de belangstelling zal plaatsen: de Beneliga. Dat moet de grootste virtuele competitie van de Benelux worden.

De Belgische wielerbond heeft hiervoor de handen in mekaar geslagen met de KNWU, Wahoo, Zwift, Cyclinglab en eRacingTV. Die laatste partner moet de virtuele koers tot bij de mensen brengen. Op YouTube, Facebook en zijn eigen website zal eRacingTV elke donderdag om 19u een aflevering van de Beneliga uitzenden. VANUIT DE ERACING ARENA De Beneliga vat aan op 3 december 2020 en eindigt op 18 februari 2021. De beste Nederlandse en Belgische teams gaan vanuit hun eigen pain cave de strijd met elkaar aan. Daarnaast worden iedere aflevering vijf renners verwelkomd in de eRacing Arena, waar zij in de volle spotlights het parcours gaan afleggen. Er zal ook telkens voorbeschouwd worden op de koers en live commentaar worden gegeven. Het kan een manier zijn voor profrenners om tijdens de wintermaanden hun conditie op peil te houden. Ook heel wat trainers en amateurs hebben ondertussen hun weg gevonden naar Zwift of een ander platform om aan virtueel wielrennen te doen.