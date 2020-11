Na vertegenwoordiging door Eddy Merckx vroeger keert bekend schoenenmerk terug in het wielermilieu

Eddy Merckx was niet alleen een buitengewone wielrenner, hij vertegenwoordigde ook een aantal uitstekende merken. Eén van die merken maakt na een jarenlange afwezigheid nu opnieuw zijn opwachting in wielermiddens: Adidas. Dat pakt uit met 'The Road Shoe'.

Het Duitse Adidas is natuurlijk over de hele wereld bekend voor zijn schoenen. Tijdens de fantastische wielercarrière van Eddy Merckx was het dus ook gelinkt aan De Kannibaal. Vijftien jaar geleden stapte Adidas uit de wielerwereld. Anno 2020 vinden ze het dus bij Adidas tijd om enigszins met een comeback uit te pakken. Het lanceert een paar wielerschoenen onder de noemer 'The Road Shoe'. Die moet tegemoet komen aan de wensen van een nieuwe generatie wielrenners. VERKRIJGBAAR VANAF 1 DECEMBER Het mag dus wat avontuurlijk ogen, maar moet atleten tegelijkertijd in staat stellen om urenlang op de fiets te kunnen doorbrengen. Deze nieuwe schoenen zullen verkrijgbaar zijn vanaf 1 december.