Vervecken strikte Van Aert: "Als ik lees dat Wout 10 000 euro per cross krijgt, kan ik zeggen dat dat niet relevant is"

Wout van Aert zal zaterdag voor het eerst weer te zien zijn in het veldrijden. In Kortrijk zijn ze natuurlijk erg gelukkig dat Van Aert net daar zijn rentrée maakt. Erwin Vervecken denkt namens Golazo uiteraard ook aan het commerciële plaatje.

"Het is uitkijken of er een Van Aert-effect gaat zijn", zegt Vervecken in Het Laatste Nieuws. "Gaan er meer mensen naar tv kijken nu hij meedoet? Wij hopen dat, want de cijfers zijn belangrijk als je nieuwe sponsordeals gaat maken", onderstreept de voormalige veldritkampioen.

Hij heeft het toch maar voor mekaar gekregen dat Van Aert in één van de Golazo-crossen voor het eerst meedoet. "Ik weet dat iedereen Wout graag als eerste aan de start had gehad. Het is iets speciaals, maar je moet als organisator ook geluk hebben: dat het Kortrijk is geworden, komt ook doordat die cross past in zijn planning. Als Wout twee weken langer had willen rusten, was dit niet mogelijk."

Er is een totaalpakket onderhandeld

Er is overigens niet extra betaald om Van Aert aan de start te krijgen. De renner van Jumbo-Visma gaf zijn akkoord voor een reeks crossen én wegwedstrijden. "Er is een totaalpakket onderhandeld. Als ik lees dat Wout 10.000 euro per cross krijgt, kan ik zeggen dat dat niet relevant is."

Binnenkort komt dan ook Mathieu van der Poel er opnieuw bij. "Dan kan je weer een effect zien. Maar verwacht daar ook geen wonderen van: de mensen hopen natuurlijk op mooie duels tussen die twee, maar het verhaal is hen ondertussen wel bekend."