Qhubeka Assos bouwt verder aan selectie voor 2021: Spanjaard en Zuid-Afrikaan hebben hun contract verlengd

Carlos Barbero en Nicholas Dlamini hebben zekerheid gekregen over hun toekomst. De Spanjaard en de Zuid-Afrikaan hebben hun contract verlengd bij Qhubeka Assos. Ze hebben voor één extra seizoen bijgetekend.

Carlos Barbero is de meeste bekende naam van de twee. De 29-jarige Spanjaard won in het verleden onder meer al drie ritten in de Ronde van Burgos.

