Van der Haar reed makkelijker naar podium dan gedacht: "Indrukwekkend van Wout, had hem niet op podium verwacht"

Heel veel media-aandacht voor Wout van Aert in Kortrijk. Lars van der Haar was toch ook wel een interview waard, vonden wij. De Nederlander reed immers naar een hele fraaie tweede plek. Van der Haar was zelf dus heel goed, al was hij ook onder de indruk van wat Van Aert presteerde.

Van der Haar is de laatste tijd prima in vorm en dat bevestigde hij ook nog eens in Kortrijk. "Ik voelde me heel goed. Ook voor de koers al, dus ik had er wel zin in. Ik had wel verwacht dat het moeilijker ging zijn om op het podium te kunnen komen", vertelde de veldrijder van Telenet-Baloise aan Wielerkrant.

SLECHTE START MAKKELIJKSTE, GOEDE START LEUKSTE

Van der Haar heeft het al vaker lastig gehad om goed uit de startblokken te schieten, al kende hij in Merksplas dan weer een blitzstart. Waar haalt hij het meeste rendement mee? "Het makkelijkste is een slechte start, dan heb je niets meer te verliezen. Het leukste is een goede start. Dan kun je vechten voor een goeie plek. Misschien kom je uiteindelijk op hetzelfde plekje terecht."

Al is dat dan wel een huzarenstukje als je al van in het begin op achtervolgen bent aangewezen. "Meestal kun je geen podium meer rijden als je een slechte start hebt." Deze keer geraakte Van der Haar dus wel op het podium en hetzelfde kan gezegd worden van Wout van Aert.

OOK STERKE AANZET BIJ VAN AERT

"Het is indrukwekkend", sprak Van der Haar over de prestatie van Van Aert. "Ik had wel gedacht dat hij op de rechte stukken hard ging gaan, maar ook het inklikken en de aanzet was indrukwekkend. Ik had hem vooraf niet op het podium verwacht. Toen ik hem na anderhalve à twee ronden heel dichtbij zag komen, dacht ik al: dit wordt niet makkelijk om hem af te houden."

De overwinning ging uiteindelijk naar Iserbyt, na een versnelling in de finale. "Die aanval was netjes. Ik had wel gedacht dat we er nog naartoe konden rijden. Wout kwam vast te zitten aan de schuine kant. Dat was er te veel aan om het nog dicht te rijden."