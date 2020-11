Na één oefencross wereldbekermanche in Tabor meteen prijs voor Van Aert?

Daags na de veldrit in Kortrijk worden de veldrijders in Tsjechië verwacht voor de wereldbekermanche in Tabor, Tsjechië. Het eerste dubbele veldritweekend van het seizoen en dat had nogal wat voeten in de aarde.

Want de verplaatsing van Kortrijk naar Tabor verliep niet zonder slag of stoot. De Belgische selectie moest met een klein vliegtuigje naar Tsjechië vliegen maar zou daarvoor ook een gepeperde rekening mogen betalen. Uiteindelijk is iedereen er geraakt en kunnen we alleen nog maar uitkijken naar de cross.

Eindelijk een Belg?

Tabor is in tegenstelling tot alle andere veldritten geen plek waar veel Belgen winnen. Er pronken veel buitenlanders op de erelijst maar de voorbije drie jaar was die naam één constantt-e: Mathieu van der Poel. Van der Poel won de voorbije drie jaar in Tabor, maar hij is er dit jaar niet bij.

De kans is dus groot dat er sinds Kevin Pauwels in 2012 opnieuw een Belgische zege inzit in Tsjechië. Al zulen ze daarvoor nu rekening moeten houden met een andere sterke buitenlander aangezien Tom Pidcock zondagmiddag zijn rentree viert in het veld.

Beter parcours voor Van Aert?

Gisteren was Wout van Aert nog knap derde bij zijn rentree in Kortrijk. Het parcours vandaag lijkt iets meer voor de krachtige renners te zijn en minder technisch, ideaal voor Van Aert die zijn techniek nog niet echt heeft kunnen bijschaven dit seizoen.

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout zag gisteren na de cross in Kortrijk een kans voor Wout van Aert in Tabor.