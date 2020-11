Vanthourenhout moest strijden tegen ploegmaat maar bedankt hem ook: "Dankzij Eli win ik"

Het leek er niet echt op tijdens de race, maar achteraf zegt Vanthourenhout dat het misschien wel dankzij Iserbyt is dat hij wint.

Vanthourenhout glipte halverwege koers weg van Van Aert, Aerts en ploegmaat Iserbyt. Die eerste twee kregen het gat niet gedicht waardoor Iserbyt zelf maar het gat probeerde te dichten.

Op twee rondes van het einde kwam Iserbyt er ook bij en even leek het erop dat hij er ook op en over zou gaan maar de overwinning was toch voor Vanthourenhout.

"Ik win deze koers misschien wel omdat Eli terugkomt. Daardoor kon ik wat in het wiel zitten en opnieuw aanvallen want alleen was het lastig op de rechte stukken", verklaarde Vanthourenhout achteraf.

Van Aert oogde wat minder sterk vandaag en dat zag Vanthourenhout ook. "Ik zag dat Wout wat te ver zat na die balken en toen ging ik er volledig voor. Uiteindelijk kon ook nog Eli wegglippen wat alleen maar goed is voor het team", klonk het.